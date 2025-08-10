Juventus, Dortmund deplasmanında hazır görüntü verdi

Almanya Bundesliga temsicisi Borussia Dortmund ve İtalya Serie A temsilcisi Juventus yeni sezon öncesi son hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakada konuk ekip Juventus, ev sahibi Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.
Juventus, 16. Dakikada Andrea Cambiasso'nun golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti
Juventus'ta Andrea Cambiasso 53. Dakikada, Kenan Yıldız'ın asistiyle kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0'a getirdi.
Milli yıldızımız Kenan Yıldız maça ilk on birde başladı ve 65 dakika sahada kaldı.
Maçın bitimine bir dakika kala Borussia Dortmund'da Maximillian Beier sahneye çıktı ve farkı bire indirdi.
İki takımdaki değişikliklerle beraber tam "38" farklı oyuncunun süre bulduğu maçta Juventus sahadan 2-1 galip ayrıldı.