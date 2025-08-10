11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Juventus, Dortmund deplasmanında hazır görüntü verdi

Yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Borussia Dortmund ile karşılaşan Juventus, Andrea Cambiasso'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Almanya Bundesliga temsicisi Borussia Dortmund ve İtalya Serie A temsilcisi Juventus yeni sezon öncesi son hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakada konuk ekip Juventus, ev sahibi Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Juventus, 16. Dakikada Andrea Cambiasso'nun golüyle 1-0 öne geçti.



İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti

Juventus'ta Andrea Cambiasso 53. Dakikada, Kenan Yıldız'ın asistiyle kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0'a getirdi.

Milli yıldızımız Kenan Yıldız maça ilk on birde başladı ve 65 dakika sahada kaldı.

Maçın bitimine bir dakika kala Borussia Dortmund'da Maximillian Beier sahneye çıktı ve farkı bire indirdi.

İki takımdaki değişikliklerle beraber tam "38" farklı oyuncunun süre bulduğu maçta Juventus  sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
