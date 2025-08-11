11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı

Kosova'nın Yakova şehrinde düzenlenen 75. Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı, yüzlerce izleyiciye adrenalin dolu anlar yaşattı. Sporcular, 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'ne atlayarak hem geleneği sürdürdü hem de tarihi köprüde unutulmaz bir gösteri sundu.

calendar 11 Ağustos 2025 00:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 75'inci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi.

Bridge Divers atlayış kulübü tarafından Yakova Belediyesi işbirliğinde 75'incisi düzenlenen atlama yarışı, yüzlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.

18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında Kosovalı sporcular 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.


Yarışmada Florid Gashi birinci, Shkelzen Goçi ikinci ve Vedat Krasniqi üçüncü oldu.

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954'ten Kosova Savaşı'nın yaşandığı 1999'a kadar kesintisiz devam ederken, birkaç yıllık aranın ardından 2014'te tekrar düzenlenmeye başladı.

Etkinliğin yeniden uluslararası düzeye çıkarılarak ülke turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
