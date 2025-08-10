10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-337'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-035'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-036'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Masuaku'nun Sunderland'de ilk sözleri

Premier Lig ekiplerinden Sunderland'in yeni sol beki Arthur Masuaku, kulüp sayfasına röportaj verdi.

10 Ağustos 2025 17:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Masuaku'nun Sunderland'de ilk sözleri
Arthur Masuaku, yeni takımı Sunderland'e imza attıktan sonra yaşadığı heyecanı kulüp sayfasına verdiği röportajda dillendirdi.

Beşiktaş'ta geçirdiği üç sezonun ardından bonservisini eline alan ve serbest oyuncu statüsüne geçen Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland'e transfer oldu.

Ada takımı ile Demokratik Kongolu oyuncu arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Yeni sözleşmesinin ardından Beşiktaş dönemi ve Sunderland hakkında konuşan Masuaku'nun sözleri şu şekilde:

"Burada olmaktan ve Premier Lig'e geri dönmekten gerçekten mutluyum. Türkiye'de üç güzel yıl geçirdim ama şimdi önümdeki bu zorlu mücadeleye hazırım. Bu üst düzey kulübün Premier Lig'e geri dönmesine çok sevindim. Hem tecrübemle katkı sağlamak hem de pozitif bir etki yaratmak istiyorum. Kulüp, uzun süren zorlu bir dönemin ardından bunu fazlasıyla hak ediyor ve umarım birlikte harika şeyler başarabiliriz. Takımda liderlerden biri olmaya çalışmak ve insanlara elimden gelen her şekilde yardım etmek istiyorum. Premier Lig'e döner dönmez ilk maçta eski takımıma karşı oynamak güzel olacak. Atmosfer çılgınca olacak."

Arthur Masuaku & Sunderland




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
