10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Danjuma, Valencia'ya transfer oldu!

Valencia, Villarreal forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'yı kadrosuna kattı

10 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Başarılı eski günlerine dönmek isteyen Valencia, transferlerini art arda açıklamaya devam ediyor. İspanya ekibi, üzerinde çalıştığı kanat transferini de bitirdi.

Yarasalar, Villarreal'den Nijerya asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'yı renklerine bağladığını açıkladı.

İMZALAR ATILDI

Valencia ile Villarreal, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Transfer tamamen netleşti, Valencia, oyuncuya imzayı attırdı.


Transfermarkt, 28 yaşındaki Danjuma için 4 milyon euro olarak değer biçiyor ancak kesin bonservis bedeli henüz açıklanmadı.

TRABZONSPOR DA İLGİLENMİŞTİ

Trabzonspor, oyuncuyu getirmek için yoğun çaba sarfetmiş ancak Danjuma, Türkiye'ye gelmeye soğuk olduğu için transfer gerçekleşmemişti.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Villarreal formasıyla 37 maça çıkan Danjuma, 5 gol atıp 2 asist yaptı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
