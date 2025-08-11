Tahsin Tam: 'Karakterimizi sahaya yansıttık'

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, iyi bir takıma sahip olduklarını ve bunu ilk maçta gösterdiklerini söyledi.
Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçına mükemmel şekilde hazırlandıklarını aktardı.
Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Tam, "Biz de şampiyonluk yolunda ciddi emekler harcanarak oluşturulmuş bir kadroyuz. Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşturulmuş bir kadroya sahibiz. O kaliteyi, o karakteri ilk maç nezdinde sahaya çok net bir şekilde koyduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.
Rakibin kaliteli futbolculara sahip olduğuna işaret eden Tam, şunları kaydetti:
"Onlara hiçbir fırsat vermedik. Bu bizi açıkçası çok mutlu etti. Neticede sadece kazandığımız bir üç puan var. Ligin daha başı. Bütün oyuncularımı, yönetimimizi tebrik ediyorum."
