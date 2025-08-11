11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-032'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-031'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-051'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Tahsin Tam: "Karakterimizi sahaya yansıttık"

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Amed Sportif'i 2-0 mağlup eden Arca Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, güçlü bir rakibe karşı kaliteli ve karakterli bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, oyuncularını ve yönetimi tebrik etti.

calendar 11 Ağustos 2025 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tahsin Tam: 'Karakterimizi sahaya yansıttık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, iyi bir takıma sahip olduklarını ve bunu ilk maçta gösterdiklerini söyledi.

Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçına mükemmel şekilde hazırlandıklarını aktardı.

Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Tam, "Biz de şampiyonluk yolunda ciddi emekler harcanarak oluşturulmuş bir kadroyuz. Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşturulmuş bir kadroya sahibiz. O kaliteyi, o karakteri ilk maç nezdinde sahaya çok net bir şekilde koyduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.


Rakibin kaliteli futbolculara sahip olduğuna işaret eden Tam, şunları kaydetti:

"Onlara hiçbir fırsat vermedik. Bu bizi açıkçası çok mutlu etti. Neticede sadece kazandığımız bir üç puan var. Ligin daha başı. Bütün oyuncularımı, yönetimimizi tebrik ediyorum."

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.