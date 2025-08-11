Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Konyaspor'u konuk etti.Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1 kazandı.Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 5 ile 21. dakikalarda33. dakikada penaltıdanve 80. dakikadakaydetti.Eyüpspor'un tek golü ise 51. dakikada'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Konyaspor, yeni sezona 3 puanla başladı. Eyüpspor ise puanla tanışamadı.Eyüpspor, Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcıları da takip etti.2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta hızla ceza sahasına giren Serdar Gürler, arka direğe ortasını yaptı. Serdar'ın ortasına arka direkte gelişine sağ ayağıyla vuran Dragus'un şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü direk dibinden çıkardı.32. dakikada Konyaspor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Bardhi'nin pasıyla yayın içinde topla buluşan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak, ceza sahasında Claro'nun koluna çarptı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Batuhan Kolak, Claro'nun topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.Konyaspor, ilk yarıyı 3-0 üstün kapattı.51. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye indirdi. Yalçın Kayan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Halil Akbunar'ın penaltı noktası hizasında sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kalecinin yanından ağlara gitti: 1-3.54. dakikada ceza yayının solundan Dragus'un uzak köşeye yaptığı plase vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü, uzanarak topu kornere çeldi.79. dakikada Konyaspor, 4. kez gol sevinci yaşadı. Sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı kornerde Adil Demirbağ, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-4.90+3. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Andzouana'nın sert şutunda kaleci Berke Özer, topu iki direğin birleştiği noktadan kornere çeldi.PendikBatuhan Kolak, Murat Temel, Özcan SultanoğluBerke Özer, Talha Ülvan (Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 90+3 Mete Kaan Demir), Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih Kabasakal (Dk. 46 Umut Bozok), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Dk. 77 Ampem), Emre Akbaba (Dk. 46 Yalçın Kayan), Dragus, ThiamBahadır Han Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 70 Uğurcan Yazğılı), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 78 Muhammet Tunahan Taşçı), Aleksic (Dk. 70 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 88 Pedrinho), Umut NayirDk. 5 ve 21 Umut Nayir, Dk. 33 Bardhi (Penaltıdan), Dk. 79 Adil Demirbağ (Konyaspor), Dk. 51 Halil Akbunar (Eyüpspor)Dk. 48 Yalçın Kayan, Dk. 89 Kerem Demirbay (Eyüpspor), Dk. 90+2 Bahadır Han Güngördü (Konyaspor)