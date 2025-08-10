St.Patrick's, Beşiktaş öncesi rahat kazandı!

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan St.Patrick's, İrlanda Ligi'nin 27. haftasında Sligo Rovers ile karşı karşıya geldi.
Dublin ekibi, evinde oynadığı maçta rakibini 3-0 mağlup ederek gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.
St.Patrick's ekibine galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Jake Mulraney, 56. ve 60. dakikada Mason Melia attı.
İrlanda ekibi, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nun ilk karşılaşmasında Beşiktaş'a kendi evinde 4-1 mağlup olmuştu.
Turun rövanşı 14 Ağustos perşembe günü TSİ 21.00'de Beşiktaş'ın stadında oynanacak.
