11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-031'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-031'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-051'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

St.Patrick's, Beşiktaş öncesi rahat kazandı!

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan St.Patrick's, İrlanda Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Sligo Rovers'ı 3-0 mağlup etti.

calendar 10 Ağustos 2025 22:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan St.Patrick's, İrlanda Ligi'nin 27. haftasında Sligo Rovers ile karşı karşıya geldi.

Dublin ekibi, evinde oynadığı maçta rakibini 3-0 mağlup ederek gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.

St.Patrick's ekibine galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Jake Mulraney, 56. ve 60. dakikada Mason Melia attı.

İrlanda ekibi, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nun ilk karşılaşmasında Beşiktaş'a kendi evinde 4-1 mağlup olmuştu.

Turun rövanşı 14 Ağustos perşembe günü TSİ 21.00'de Beşiktaş'ın stadında oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
