10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-081'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Cyle Larin'e ayrılık yolu gözüktü

Mallorca'da beklenen performansı veremeyen Cyle Larin'in başka bir takıma kiralanması planlanıyor.

calendar 10 Ağustos 2025 15:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mallorca'da Vedat Muriqi'nin sakatlandığı dönemde yeterince sahneye çıkamayan Cyle Larin'in takımdan ayrılması bekleniyor.

Fıchajes'in haberine göre Kanadalı golcünün ayrılığı için Mallorca transfer döneminin başında 1 milyon euro kiralama bedeli taleo ediyordu, ancak İspanyol kulübü bu beklentisinden vazgeçti ve ücretsiz kiralık formülüne sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

30 yaşındaki Cyle Larin, geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıktı ve 7 gol atıp 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
