Cyle Larin'e ayrılık yolu gözüktü

Mallorca'da Vedat Muriqi'nin sakatlandığı dönemde yeterince sahneye çıkamayan Cyle Larin'in takımdan ayrılması bekleniyor.



Fıchajes'in haberine göre Kanadalı golcünün ayrılığı için Mallorca transfer döneminin başında 1 milyon euro kiralama bedeli taleo ediyordu, ancak İspanyol kulübü bu beklentisinden vazgeçti ve ücretsiz kiralık formülüne sıcak bakıyor.



PERFORMANSI



30 yaşındaki Cyle Larin, geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıktı ve 7 gol atıp 2 asist yaptı.



