10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Chelsea, Milan'ı 4 golle devirdi!

Chelsea, hazırlık maçında konuk ettiği Milan'ı kendi evinde 4-1 yendi. Real Madrid'den Milan'a transfer olan Luka Modric, ilk maçına çıktı.

10 Ağustos 2025 18:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Milan'ı 4 golle devirdi!




Chelsea ve Milan, hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Londra'da bulunan Stamfrod Bridge Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea, 4-1 kazanmayı başardı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakika Andrei Coubis (K.K), 8. dakikada Joao Pedro, 67. ve 90. dakikalarda Liam Delap kaydetti. Delap, 67. dakikada golü Penaltıdan attı.

Milan'ın tek golünü ise 70. dakikada Youssouf Fofana attı.

Yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılarak Milan'a transfer olan Luka Modric, 47. dakikada oyuna girerek ilk defa siyah-kırmızılı formayı giymiş oldu.

İlk golü kendi ağlarına gönderen Andrei Coubis, karşılaşmanın 18. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
