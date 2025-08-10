Bayer Leverkusen'de mutlu son: Ernest Poku

Yeni sezona Erik Ten Hag önderliğinde başlayan Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar'ın yıldız sağ kanadı için mutlu sona ulaştı.
BILD gazetesinin haberine göre; Alman ekibi, AZ Alkmaar forması giyen 21 yaşındaki Ernest Poku'nun transferini tamamladı.
Hollandalı oyuncunun, Leverkusen ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
Yeni sezona Hollanda ekibiyle başlayan Poku, çıktığı 4 karşılaşmada 1 gol atarken, 2 gol pası verdi.
