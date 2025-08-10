10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-221'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-019'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-020'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-077'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Bayer Leverkusen'de mutlu son: Ernest Poku

Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar forması giyen Ernest Poku'nun transferini tamamladığı belirtildi.

calendar 10 Ağustos 2025 18:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yeni sezona Erik Ten Hag önderliğinde başlayan Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar'ın yıldız sağ kanadı için mutlu sona ulaştı.

BILD gazetesinin haberine göre; Alman ekibi, AZ Alkmaar forması giyen 21 yaşındaki Ernest Poku'nun transferini tamamladı. 

Hollandalı oyuncunun, Leverkusen ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeni sezona Hollanda ekibiyle başlayan Poku, çıktığı 4 karşılaşmada 1 gol atarken, 2 gol pası verdi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
