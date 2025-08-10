11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Meriç Kuntker, Karşıyaka'da!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, geçtiğimiz sezonu OGM Ormanspor'da tamamlayan Meriç Kuntker'i kadrosuna kattı.

calendar 10 Ağustos 2025 22:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Meriç Kuntker, Karşıyaka'da!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, genç oyuncu Meriç Kuntker ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor Kulübünde oynayan, geçen sezonu ise OGM Ormanspor'da tamamlayan Meriç Kuntker, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Meriç'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Genç oyuncu Meriç Kuntker, gard pozisyonunda görev alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
