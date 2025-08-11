11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Burhan Eşer: "Oyunun hakimi Bodrumspor'du, doğru yoldayız"

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Burhan Eşer, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, "Lig uzun bir maraton, bu tür sonuçlar olabilir ama biz doğru yoldayız" dedi.

11 Ağustos 2025 01:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Burhan Eşer, oyundan ve oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.

Eşer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçının her zaman zor olduğunu, hava sıcaklığının da oyuncuları çok etkilediğini söyledi.

Bunun bahane olmadığını ifade eden Eşer, "Ona rağmen tempo, mücadele ve oyunun iki tarafında da oynayan bir Bodrumspor vardı. Son 20 dakika biraz tempomuz düştü. Ama genel anlamda maçı isteyen, maçın kontrolü, maçın hakimi bir Bodrum vardı. Oyundan memnunum, oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Lig uzun maraton bu tür sonuçlar olabilir, sürpriz sonuçlar da oluyor. Ama biz doğru yoldayız, iyi çalışıyoruz." dedi.


Eşer, teknik anlamda istedikleri şeyleri yaptıklarını anlatarak, "Girdiğimiz 4-5 pozisyon vardı, değerlendiremedik. Olsun lig uzun maraton. Önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Daha güzel sonuçlarla karşınızda olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
