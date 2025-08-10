10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-120'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-018'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-019'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-075'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Ayhancan Güven, DTM'nin 5. ayağındaki ikinci yarışta 5. sırayı aldı

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın 5. ayağındaki yarışların ilkini tamamlayamadı, ikinci yarışı ise 5. olarak noktaladı.

10 Ağustos 2025 16:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayhancan Güven, DTM'nin 5. ayağındaki ikinci yarışta 5. sırayı aldı




Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 5. ayağındaki yarışların ilkini tamamlayamadı, ikincisinde ise 5. oldu.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, 15. sıradan başladığı Nürburgring Pisti'ndeki yarışların ilkini, 2. turda Morris Schuring ile yaşadığı temas sonrası bitiremedi.

Red Bull sporcusu Ayhancan, 12. cepten kalktığı ikinci yarışta ise 5'inciliği elde etti.

Puanını 94'e çıkaran Ayhancan, pilotlar klasmanı lideri Lucas Auer'in 43 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.

Şampiyonanın 6. ayağı, 23-24 Ağustos tarihlerinde Sachsenring Pisti'nde yapılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
