10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-336'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-034'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-035'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Manchester United'ta kaleci belirsizliği

Manchester United'ta önümüzdeki sezon kaleyi kimin koruyacağı hala netlik kazanmadı.

calendar 10 Ağustos 2025 16:26 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 16:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'ta kaleci belirsizliği
Manchester United'ta kaleci konusu belirsizliğini koruyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın birinci kalecisi Andre Onana, sezon öncesinde sakatlık geçirince takımın birinci kalecisi durumuna Altay Bayındır gelmişti.

Halihazırda performansından memnun olunmayan Andre Onana, sahalara dönecek bile olsa Manchester ekibi, yeni bir kaleci transferinin peşinde.

KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE

Manchester United'ın adı sık sık Paris Saint Germain'den ayrılacağı konuşulan Gianluigi Donnarumma ile anılıyor fakat oyuncunun maaş isteği epey yüksek. Ayrıca şu an için transferde kesin adımlar atılmış değil.

ALTAY UMUTLANDIRDI

Hal böyleyken Altay Bayındır'ın yüksek performansı da akıllara soru işareti getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Fiorentina ile sahasında bir hazırlık karşılaşmasına çıkan Manchester United'ta Altay Bayındır, seri penaltı atışlarına giden mücadelede kurtardığı penaltıyla, takımının maçı 5-4 kazanmasını sağladı.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan milli kaleci, "Bir takım olmak istiyorsanız, tüm oyuncular ve tüm kadro bir arada olmalı. Herkes birlikte çalışmalı. Ve Amerika'da biz bunları yaptık. "Bunları hep birlikte yapmaya devam ediyoruz. Şu anda çok iyi bir enerjimiz var. Bu enerjiyi korumak istiyoruz." şeklinde konuştu.

NET BİR TABLO YOK

Manchester United'ın bu kaos içeren ortamında sezon başladığında kaleyi kimin koruyacağını söylemek güç. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ALTAY VE ONANA'NIN SEZON PERFORMANSI

Altay Bayındır, geçtiğimiz sezonda Manchester United kalesini 10 kez korurken bunların yalnızca 4 tanesi Premier Lig mücadelesindeydi. Milli kaleci, bu 10 maçta kalesinde 18 gole engel olamazken 3 maçta da kalesini gole kapatmasını bildi.

Andre Onana ise United kalesini 50 maçta korudu. Bu maçlarda 68 gole engel olamazken 11 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
