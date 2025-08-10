Manchester United'ta kaleci belirsizliği

Manchester United'ta kaleci konusu belirsizliğini koruyor.



Kırmızı Şeytanlar'ın birinci kalecisi Andre Onana, sezon öncesinde sakatlık geçirince takımın birinci kalecisi durumuna Altay Bayındır gelmişti.



Halihazırda performansından memnun olunmayan Andre Onana, sahalara dönecek bile olsa Manchester ekibi, yeni bir kaleci transferinin peşinde.



KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE



Manchester United'ın adı sık sık Paris Saint Germain'den ayrılacağı konuşulan Gianluigi Donnarumma ile anılıyor fakat oyuncunun maaş isteği epey yüksek. Ayrıca şu an için transferde kesin adımlar atılmış değil.



ALTAY UMUTLANDIRDI



Hal böyleyken Altay Bayındır'ın yüksek performansı da akıllara soru işareti getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Fiorentina ile sahasında bir hazırlık karşılaşmasına çıkan Manchester United'ta Altay Bayındır, seri penaltı atışlarına giden mücadelede kurtardığı penaltıyla, takımının maçı 5-4 kazanmasını sağladı.



Maçtan sonra açıklamalarda bulunan milli kaleci, "Bir takım olmak istiyorsanız, tüm oyuncular ve tüm kadro bir arada olmalı. Herkes birlikte çalışmalı. Ve Amerika'da biz bunları yaptık. "Bunları hep birlikte yapmaya devam ediyoruz. Şu anda çok iyi bir enerjimiz var. Bu enerjiyi korumak istiyoruz." şeklinde konuştu.



NET BİR TABLO YOK



Manchester United'ın bu kaos içeren ortamında sezon başladığında kaleyi kimin koruyacağını söylemek güç. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



ALTAY VE ONANA'NIN SEZON PERFORMANSI



Altay Bayındır, geçtiğimiz sezonda Manchester United kalesini 10 kez korurken bunların yalnızca 4 tanesi Premier Lig mücadelesindeydi. Milli kaleci, bu 10 maçta kalesinde 18 gole engel olamazken 3 maçta da kalesini gole kapatmasını bildi.



Andre Onana ise United kalesini 50 maçta korudu. Bu maçlarda 68 gole engel olamazken 11 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.