Genç millilerimiz gruptan lider çıktı!

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Estonya'yı 94-55 yenerek gruptan lider çıktı.Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Olimpik Salon'da oynanan müsabakaya milliler, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşlisiyle başladı.Mücadelenin ilk periyodu 22-22'lik eşitlikle tamamlanırken, milliler ikinci çeyreği 42-39 önde tamamladı.İkinci yarıda gerek savunmada gerekse de hücumda çok etkili olan ay-yıldızlılar, bu çeyrekte 30 sayı üretirken potasında ise 6 sayı gördü: 72-45.Son çeyrekte farkı daha da açan milliler, parkeden 94-55'lik galibiyetle ayrılarak gruptaki üçüncü maçını da kazandı.Milli takımda Ömer Kutluay 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Demir Öztürk 15, Darius Karutasu 12, Kaan Belgutay 10, Ömer Alp Elitaş 11 ve Ömer Yusuf Şık 13 sayıyla çift hanelere çıkan isimler oldu.Millilerin son 16 turundaki rakibi Finlandiya-İsviçre maçının ardından belirlenecek.