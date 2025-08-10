10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-334'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-032'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-033'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Jonathan Rowe için transfer açıklaması!

Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jonathan Rowe ile ilgili konuştu.

Marsilya forması giyen Jonathan Rowe ile ilgili transfer açıklaması geldi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüpler olduğunu ve kararı birlikte vereceklerini söyledi.

"KARARI BİRLİKTE VERECEĞİZ"

Roberto De Zerbi, Jonathan Rowe için, "Hepimiz Jonathan Rowe'dan çok memnunuz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyor, güçlü bir oyuncu. Pablo Longoria (başkan), Medhi Benatia (futbol direktörü) ve ben ondan memnunuz. Birçok kulüple ilgili söylentiler var, sadece bir tanesiyle ilgili değil. Ne olursa olsun, kalması ya da gitmesi, bu bizim ortak kararımız olacak." dedi.

RENNES DE DEVREDE


Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jonathan Rowe ile Fransa'dan Rennes de ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe'un, Marsilya ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
