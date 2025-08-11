MTB Eliminator Dünya Kupası Sakarya'da gerçekleştirildi

Dağ Bisikleti MTB Eliminator Dünya Kupası, Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlendi.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 20 ülkeden 100'ü aşkın sporcu katıldı.Yarışlarda, erkekler kategorisinde Slovenya'dan Jakub Klemencic birinci, Alman Simon Gegenheimer ikinci, Hollandalı sporcu Jeroen Van Eck üçüncü oldu.Kadınlar kategorisinde ise Alman Marion Fromberger birincilik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına yarışan Ukraynalı Mariia Sukhopalova ikincilik, Hollandalı Didi De Viries ise üçüncülük elde etti.Dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.Bakan Bak, şampiyonada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın spor şehri olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.Türkiye'nin en modern kano ve kürek tesislerinin Sakarya'da olacağını aktaran Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu desteklemesi Türkiye spor yönünden devrim yaşıyor. Türkiye'nin dört yanında en modern stadyumlar, kapalı spor tesisleri, yüzme havuzları inşa ediliyor. Her şey milletimiz ve çocuklarımız için özellikle bisiklet sporu ülkemizde hızla gelişiyor." ifadelerini kullandı.Yarış sonunda şarkıcı Emre Fel konser verdi.Ayrıca, etkinliğe katılanlar arasında yapılan çekilişle 54 kişiye bisiklet hediye edildi.