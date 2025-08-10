Fenerbahçe'ye rövanş öncesi iki müjde!

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Rövanş karşılaşmasında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesi iki oyuncudan müjdeli haber geldi.
TAKIMA GERİ DÖNÜYORLAR
A Spor'un haberine göre; Feyenoord maçı öncesi sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve İsmail Yüksek, takıma geri dönecek.
TALISCA İLK 11'DE OLACAK
Ayrıca haberde Brezilyalı yıldızın rövanş müsabakasında ilk 11'de başlamasının beklendiği aktarıldı.
