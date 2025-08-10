10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-230'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-028'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-029'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-085'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Fenerbahçe'ye rövanş öncesi iki müjde!

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Rövanş karşılaşmasında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Anderson Talisca ve İsmail Yüksek, kadroya geri dönecek.

calendar 10 Ağustos 2025 16:05 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 17:04
Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Rövanş karşılaşmasında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesi iki oyuncudan müjdeli haber geldi.

TAKIMA GERİ DÖNÜYORLAR

A Spor'un haberine göre; Feyenoord maçı öncesi sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve İsmail Yüksek, takıma geri dönecek.

TALISCA İLK 11'DE OLACAK

Ayrıca haberde Brezilyalı yıldızın rövanş müsabakasında ilk 11'de başlamasının beklendiği aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
