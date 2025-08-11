11 Ağustos
Recep Uçar: "İyi başladık, hedefimiz ligin üstü"

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'e Eyüpspor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle güçlü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Recep Uçar, oyuncularının taktik disipliniyle gurur duyduğunu belirtti ve hedeflerinin geçen sezonun üzerine çıkmak olduğunu vurguladı.

Recep Uçar: 'İyi başladık, hedefimiz ligin üstü'
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 yenen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, sezona iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileğinde bulunarak sözlerine başladı.

Güzel bir sezon olmasını dileyen Recep Uçar, "Maçtan önce bir deprem yaşandı. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Umarım güzelliklerin konuşulduğu, seyredenlerin keyif aldığı bir sezon olur. Şehrimiz ve takım adına da umarım güzel geçer. Eyüpspor önemli oyuncuları olan, Serdar Gürler, Dragus, Kerem Demirbay, Mujakic gibi isimleri transfer eden, gerçekten hedefleri büyük olan bir takım. Rakibimizin hazırlık maçlarını analiz etmiştik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk pozisyonu da biz verdik. Oyun disiplinine sadık kaldığımız bir maç oldu. Umut'un jeneriklik golüyle öne geçtik. Sonra Umut ile ikiyi bulduk. Geri çekilmedik ve ön alan baskısıyla Bardhi'nin penaltısıyla 3-0 yaptık." ifadelerini kullandı.


İkinci yarıda geride beklemek için sahaya çıkmadıklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Merkezde kaybettiğimiz basit bir hatayla golü yedik. İlk 20 dakika iyi oynadığımızı söyleyemem. Adil ile bulduğumuz golle maçı kopardık. Oyuncularımı kutluyorum. Taktiksel sadakatlerinden dolayı da kutluyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimize ve başkanımıza hayırlı olsun. Bir maç kazandık, iyi bir başlangıç yaptık. Hedeflerimiz var. Ligi geçen senenin üstünde bitirmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Haftaya daha da zor bir maç bizi bekliyor. Selçuk hocanın da ilk maçı ve futbolculuk kariyeri gibi uzun bir kariyer diliyorum."

Pendik Stadı'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Uçar, "Bu stat bende özel bir yere sahip. 1994 senesinde stat açıldığında ilk oynayanlardan biriyim. Güzel günlerimiz oldu. Şampiyonluk da yaşadım. İlk kez teknik adam olarak çıktım. Güzel anılara bir yenisini daha ekledim. Burası benim için özel kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Blaz Kramer'in değerli bir oyuncu olduğunun altını çizen Recep Uçar, "Kramer benim tutmak istediğim bir oyuncuydu. Kamp başından itibaren teklif vardı. Kalması için çok konuştuk. İşin ekonomik boyutu da var. Kendi kariyeri açısından da iyi olduğunu düşündük. Oyuncuda mental anlamda düşüş de oldu. Her ne kadar çok istemesek de yol ayrımına gittik. Kramer kiralık gitti. Katkılarından dolayı teşekkür ederim. Umarım katkılar yapar ve takımımıza geri döner." diye konuştu.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Umut Nayir'in sezon öncesinde iyi bir kamp geçirdiğini vurgulayan Uçar, "Umut değerli bir oyuncumuz. Kramer ayrılmasaydı da biz maça Umut ile başlayacaktık. Umut geçmişte Ümraniyespor'da birlikte çalışırken milli takıma seçilmişti. İyi performans sergileyip yeniden seçilir. Adil'in de hiç yadırganmayacak bir performansı var. Montella hocamız kararı verecektir." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
