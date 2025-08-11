Recep Uçar: 'İyi başladık, hedefimiz ligin üstü'

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 yenen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, sezona iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileğinde bulunarak sözlerine başladı.Güzel bir sezon olmasını dileyen Recep Uçar, "Maçtan önce bir deprem yaşandı. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Umarım güzelliklerin konuşulduğu, seyredenlerin keyif aldığı bir sezon olur. Şehrimiz ve takım adına da umarım güzel geçer. Eyüpspor önemli oyuncuları olan, Serdar Gürler, Dragus, Kerem Demirbay, Mujakic gibi isimleri transfer eden, gerçekten hedefleri büyük olan bir takım. Rakibimizin hazırlık maçlarını analiz etmiştik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk pozisyonu da biz verdik. Oyun disiplinine sadık kaldığımız bir maç oldu. Umut'un jeneriklik golüyle öne geçtik. Sonra Umut ile ikiyi bulduk. Geri çekilmedik ve ön alan baskısıyla Bardhi'nin penaltısıyla 3-0 yaptık." ifadelerini kullandı.İkinci yarıda geride beklemek için sahaya çıkmadıklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:Pendik Stadı'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Uçar,değerlendirmesinde bulundu.Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Blaz Kramer'in değerli bir oyuncu olduğunun altını çizen Recep Uçar,diye konuştu.Karşılaşmada 2 gol kaydeden Umut Nayir'in sezon öncesinde iyi bir kamp geçirdiğini vurgulayan Uçar,diyerek sözlerini tamamladı.