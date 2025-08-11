11 Ağustos
20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdi

Finlandiya'da düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler Kıyasettin Kara ve Emre Çolak madalya sevinci yaşadı. Kara, 3000 metrede altın madalya kazanırken Türkiye rekoru kırdı; Çolak ise üç adım atlamada gümüş madalya elde etti.

20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdi
Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılan 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Atletizm Birliği tarafından düzenlenen organizasyonun son gününde Türk sporcular Kıyasettin Kara altın, Emre Çolak gümüş madalya kazandı.

Milli atlet Kıyasettin Kara, 3000 metre finalinde 8:43.55 ile Türkiye rekoru da kırarak altın madalya elde etti.


Aynı yarışta mücadele eden milli atlet Hasan Can Akdemir 8'inci, Azat Özkan ise 13'üncü oldu.

- Emre Çolak Avrupa ikincisi

Milli atlet Emre Çolak ise üç adım atlama finalinde 15.75 metre ile üçüncü sırayı aldı. İkinci dereceyi yapan Fransız sporcunun diskalifiye edilmesiyle Emre Çolak gümüş madalyanın sahibi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
