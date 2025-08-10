Milan'da Thiaw yerine De Winter

Milan, yeni sezon öncesinde savunmasında değişime gitmeye hazırlanıyor.İtalyan ekibi, Malick Thiaw'ın transferi için Newcastle United ile büyük oranda anlaşma sağladı.Milan, Thiaw'ın ardından 24 yaşındaki futbolcunun yerine gelecek isim için de transfer planını hazırladı.Di Marzio'nun haberine göre, Milan, Thiaw'ın yerini Genoa'dan Koni De Winter ile doldurmayı planlıyor.Milan, Thiaw'ın ayrılığının resmiyet kazanmasıyla 23 yaşındaki De Winter için Genoa ile masaya oturmayı planlıyor.Milan'ın, De Winter'i 18-20 milyon ve bonuslar karşılığında kadrosuna katmasının beklendiği ve Genoa ile yapılacak anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de yer alacağı kaydedildi.Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Koni de Winter'in Genoa ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.