10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Milan'da Thiaw yerine De Winter

Malick Thiaw'ı Newcastle United'a göndermeye hazırlanan Milan, 24 yaşındaki futbolcunun yerine Genoa'dan Koni De Winter ile doldurmayı planlıyor.

Milan'da Thiaw yerine De Winter
Milan, yeni sezon öncesinde savunmasında değişime gitmeye hazırlanıyor.

THIAW PREMIER LİG YOLCUSU

İtalyan ekibi, Malick Thiaw'ın transferi için Newcastle United ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Milan, Thiaw'ın ardından 24 yaşındaki futbolcunun yerine gelecek isim için de transfer planını hazırladı.

YENİ HEDEF DE WINTER


Di Marzio'nun haberine göre, Milan, Thiaw'ın yerini Genoa'dan Koni De Winter ile doldurmayı planlıyor.

Milan, Thiaw'ın ayrılığının resmiyet kazanmasıyla 23 yaşındaki De Winter için Genoa ile masaya oturmayı planlıyor.

Milan'ın, De Winter'i 18-20 milyon ve bonuslar karşılığında kadrosuna katmasının beklendiği ve Genoa ile yapılacak anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de yer alacağı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Koni de Winter'in Genoa ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
