10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-230'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-028'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-029'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-085'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Gaziantep'ten M'Bakata için açıklama!

Gaziantep FK, Galatasaray maçında sakatlanan Salem M'Bakata'nın için açıklama yaptı. M'Bakata'nın lisansını dondurmaya hazırlanan Gaziantep, transfer çalışmalarına başladı.

calendar 10 Ağustos 2025 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, sezonun ilk haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan Salem M'Bakata'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonun Galatasaray ile oynanan açılış maçında M'Bakata'nın sakatlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkikler ve muayeneler sonucunda, oyuncumuzun sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından, kulüp doktorumuz Op. Dr. Faruk Aykanat'ın katılımıyla artroskopik menisküs onarımı, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış yan bağ rekonstrüksiyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir."


LİSANSI DONDURULUYOR

M'Bakata'nın sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor. Gaziantep FK, bu gelişmenin ardından 27 yaşındaki futbolcunun lisansını dondurmaya hazırlanıyor.

TRANSFER KARARI

M'Bakata'nın lisansını dondurmayı planlayan Gaziantep FK, 27 yaşındaki futbolcunun yerine yeni sağ bek arayışlarına da başladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
