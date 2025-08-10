10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Chelsea'den Simons için takas formulü

Chelsea, Xavi Simons'u kadrosuna katmak için RB Leipzig'e Christopher Nkunku'yu takasta önermeyi değerlendiriyor.

calendar 10 Ağustos 2025 16:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Xavi Simons'u kadrosuna katmak için Christopher Nkunku'yu takas teklifinde kullanmayı düşünüyor.

İngiliz devi Chelsea, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.

Joao Pedro, Jamie Byno-Gittens ve Jorrel Hato gibi genç isimleri kadrosuna katan Chelsea, sıradaki hedefini RB Leipzig'den belirledi.

The Guardian'ın haberine göre orta saha rotasyonunu geliştirmek isteyen Chelsea, Xavi Simons'u kadrosuna katmak istiyor.

Bu transferi bitirmek için takas formulünü değerlendiren İngilizler, Nkunku'yu takasta kullanmayı değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Simons geçtiğimiz sezonda 33 maça çıktı ve 11 gol 8 asistlik katkıda bulundu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
