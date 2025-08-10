Chelsea'den Simons için takas formulü

Chelsea, Xavi Simons'u kadrosuna katmak için Christopher Nkunku'yu takas teklifinde kullanmayı düşünüyor.



İngiliz devi Chelsea, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.



Joao Pedro, Jamie Byno-Gittens ve Jorrel Hato gibi genç isimleri kadrosuna katan Chelsea, sıradaki hedefini RB Leipzig'den belirledi.



The Guardian'ın haberine göre orta saha rotasyonunu geliştirmek isteyen Chelsea, Xavi Simons'u kadrosuna katmak istiyor.



Bu transferi bitirmek için takas formulünü değerlendiren İngilizler, Nkunku'yu takasta kullanmayı değerlendiriyor.



PERFORMANSI



Simons geçtiğimiz sezonda 33 maça çıktı ve 11 gol 8 asistlik katkıda bulundu.



