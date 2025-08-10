11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

İlhan Palut: "Taraftarlarımız üzgün, biz de üzgünüz"

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında kendi evinde Göztepe'ye 3-0 mağlup Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Ağustos 2025 23:03 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 23:27
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizepor evinde Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, mücadeleyi değerlendirdi.

İlk yarının büyük bölümünde istediklerini yaptıklarını ancak yedikleri golün ardından maç içinde kötü bir periyodun kendileri için başladığını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk. Göztepe'nin önde baskısı yapabileceğini ve direkt toplarla pozisyon arayabileceğimizi analizlerimizde öngörmüştük. Maçın başlangıcına ve ilk yarının büyük bölümüne baktığınızda, sahada istediklerimizi yaptık. Bunları pozisyon olarak da destekledik. İlk yarı içeriye 2 farkla girebilirdik. İkinci yarı ise iki takım adına dengeli başladı ancak 52'nci dakikada yediğimiz geçiş golünden sonra maçın bizim adımıza kötü bir periyodu başladı. Rakip, son dakikalar içerisinde iki gol daha bulmuş gibi görünse de biz o aradaki periyotta gerekli reaksiyonu gösteremedik. Baskı kuramadık, Zeqiri'nin pozisyonu dışında etkili olamadık" diye konuştu.

'MAALESEF KÖTÜ BİR MAĞLUBİYET'


Oyuncularından beklediği reaksiyonu alamadığını söyleyen Palut, "Maçı 1-0 götürürken şansımızı sürdürmemiz gerekirken, ikinci golü kötü bir şekilde yedik ve puan alma ihtimalimiz kalmadı. Genel olarak 3-0'lık mağlubiyetten memnun değilim. Elbette memnun olduğum bölümler var; bunları daha uzun periyotlara yaymamız gerekiyor. İkinci yarıdaki düşüşün sebeplerini biliyorum. Beklediğim bir durumdu. Planımız, ilerleyen dakikalarda yüksek enerjili oyuncuları oyuna sokmaktı. Ancak bu oyuncular bizi yenik durumdayken bizi galibiyete taşıyacak tipte değildi. Bu yüzden sahadaki tecrübeli oyuncularımızdan, yorgun olmalarına rağmen reaksiyon bekledik ama olmadı. Bunun sebeplerini biliyorum bunlar bahaneden öteye gitmez. Maalesef kötü bir galibiyet rakibimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımız üzüldü, biz de üzgünüz" ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
