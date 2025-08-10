10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-227'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-025'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-026'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-083'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Fenerbahçe'de Jankovic gelişmesi!

Fenerbahçe, Niko Jankovic transferinde geri adım atmayı düşünüyor.

calendar 10 Ağustos 2025 14:05 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 14:26
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Jankovic gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de transferde önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE VAZGEÇİYOR

Fenerbahçe, Niko Jankovic transferi için 23 yaşındaki futbolcu ve Rijeka ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı ancak sarı-lacivertliler, bu transferden vazgeçmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe, Jankovic transferinde geri adım atmayı planlıyor. Fenerbahçe Yönetimi, kulübü ve oyuncuyla prensipte anlaşmasına rağmen transferi gerçekleştirmeme yönünde değerlendirme yapıyor.


TEPKİLER NEDENİYLE BEKLEME

Fenerbahçe, HNK Rijeka ile her konuda anlaşmaya vardığı Niko Jankovic transferini, gelen tepkiler üzerine bekletme kararı aldı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Rijeka Sportif Direktörü Antonini Culina'yı aradı ve durumla ilgili bilgi verdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin bu düşüncesine rağmen Jankovic'in transferinden şu anda yüzde yüz vazgeçilmediği kaydedildi.

Rijeka ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Jankovic'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Ana mevkisi on numara olan Hırvat futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu sezon Rijeka'da 5 maçta süre bulan Jankovic, 1 kez ağları havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.