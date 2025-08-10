10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-118'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-016'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-017'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-074'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

21. Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası sona erdi

Edirne'de düzenlenen 21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası tamamlandı.

10 Ağustos 2025 17:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Edirne Spor Salonu'ndaki organizasyonda Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan 150 sporcu mücadele etti.

Takım müsabakalarında finalde Yunanistan'a 4-3 mağlup olan Türkiye ikinci oldu.


Organizasyonu ilk sırada tamamlayan Yunanistan Milli Takımı'na madalyalarını ve kupasını Balkanlar Judo Federasyonu Başkanı Branislav Crnogorac takdim etti.

İkinci olan Judo Milli Takımı'na, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır, üçüncü Romanya'ya Türkiye Judo Federasyonu Genel Sekteri Ahmet Emrah Beşe, diğer üçüncü takım Bosna Hersek'e ise Balkanlar Judo Federasyonu Genel Sekreteri Deniz Şilli madalyalarını ve kupasını verdi.

Bireysel başarı kazanan sporculara da madalyaları takdim edildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine, Edirne'de uluslararası bir organizasyona imza attıklarını belirterek, şampiyonaya katılan tüm sporcuları ve teknik heyetleri tebrik etti.

Crnogorac da Edirne'de profesyonel bir organizasyon gerçekleştirildiğini ve şampiyonaların süreceğini kaydetti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
