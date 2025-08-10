Bodrumspor ve Pendikspor açılışı beraberlikle yaptı

TFF 1. Lig'in ilk hafta müsabakasında geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Bodrumspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Bodrum Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve taraflar puanları paylaştı.
Bodrumspor, 36. Dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Pendikspor, 44. Dakikada Mallik Wilks'in golüyle skoru eşitledi.
İlk yarı bu skorla bitti ve taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve 1-1 sona erdi.
Böylelikle taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.