Bodrumspor ve Pendikspor açılışı beraberlikle yaptı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bodrumspor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı. Ali Habeşoğlu ve Mallik Wilks'in karşılıklı golleriyle puanlar paylaşıldı, ikinci yarıda skor değişmedi.

TFF 1. Lig'in ilk hafta müsabakasında geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Bodrumspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Bodrum Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve taraflar puanları paylaştı.

Bodrumspor, 36. Dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Pendikspor, 44. Dakikada Mallik Wilks'in golüyle skoru eşitledi.

İlk yarı bu skorla bitti ve taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve 1-1 sona erdi.

Böylelikle taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
