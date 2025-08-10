11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Gençlerbirliği'nden Etebo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Samsunspor maçında sakatlanan Gençlerbirliği kaptanı Peter Etebo'nun sağ hamstring kasında kısmi yırtık ve kanama tespit edildi. Kulüp doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

calendar 10 Ağustos 2025 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Peter Etebo'nun sağ hamstring kasında kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.

Kulübün açıklamasına göre, sağ üst arka kas grubunda yaşadığı ağrı nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalan Etebo'nun sağlık durumu ile ilgili olarak kulüp doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez değerlendirmede bulundu.

Dönmez, sakatlıkla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:


"Etebo'nun fizik muayene bulguları sonrası yapılan MR incelemesinde sağ hamstring (biseps femoris) kasına ait kas içi (intramuskuler) tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
