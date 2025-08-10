11 Ağustos
Barcelona'dan Como karşısında gövde gösterisi!

Joan Gamper Turnuvası finalinde Serie A temsilcisi Como ile karşılaşan Barcelona, Fermin Lopez ve Lamine Yamal'ın öne çıktığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti. Yeni transfer Rashford da asistle katkı verdi.

İspanya La Liga ekibi Barcelona ve İtalya Serie A ekibi Como, her sezon öncesi ev sahibi takımın düzenlediği Joan Gamper Hazırlık Turnuvası'nın finalinde karşılaştı.

Barcelona, Como karşısında 5-0 galip gelerek turnuvanın kazananı oldu.

Barcelona, 21. Dakikada Fermin Lopez'in golüyle 1-0 öne geçti.



Fermin Lopez 35. Dakikada tekrar sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

İkinci golden iki dakika sonra Raphinha, yeni transfer Marcus Rashford'un asistinde fileleri havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarının sonunda genç yıldız Lamine Yamal sahneye çıktı skor tabelasını değişti.

İlk yarı Barcelona'nın Como karşısında 4-0 üstünlüğüyle bitti.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya da hızlı başladı ve Ferran Torres'in asistinde Lamine Yaman ikinci golünü atarak skoru 5-0 yaptı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Barcelona, Como'yu 5-0 mağlup ederek Joan Gamper turnuvasının galibi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
