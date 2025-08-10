Barcelona'dan Como karşısında gövde gösterisi!

İspanya La Liga ekibi Barcelona ve İtalya Serie A ekibi Como, her sezon öncesi ev sahibi takımın düzenlediği Joan Gamper Hazırlık Turnuvası'nın finalinde karşılaştı.





Barcelona, Como karşısında 5-0 galip gelerek turnuvanın kazananı oldu.





Barcelona, 21. Dakikada Fermin Lopez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Fermin Lopez 35. Dakikada tekrar sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.





İkinci golden iki dakika sonra Raphinha, yeni transfer Marcus Rashford'un asistinde fileleri havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.





İlk yarının sonunda genç yıldız Lamine Yamal sahneye çıktı skor tabelasını değişti.





İlk yarı Barcelona'nın Como karşısında 4-0 üstünlüğüyle bitti.





Ev sahibi ekip ikinci yarıya da hızlı başladı ve Ferran Torres'in asistinde Lamine Yaman ikinci golünü atarak skoru 5-0 yaptı.





Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Barcelona, Como'yu 5-0 mağlup ederek Joan Gamper turnuvasının galibi oldu.



