11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Çorum FK, Amedspor karşısında 3 puana ulaştı!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, kendi evinde ağırladığı Amedspor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 10 Ağustos 2025 23:27 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 00:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Çorum FK, Amedspor karşısında 3 puana ulaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, kendi evinde Amedspor'u ağırladı.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Çorum FK 2-0 kazandı.

Siyah-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 33. dakikada Oğuz Gürbulak ve 88. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti.

Diyarbakır temsilcisinde Daniel Moreno, 82. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.


Bu sonuçla birlikte Çorum FK, lige 3 puanla başlarken, Amedspor ise 0 puanda kaldı.

Çorum ekibi, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'de Adana Demirspor'a konuk olurken, Amedspor ise 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21:30'de Erzurumspor'u kendi evinde ağırlayacak

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Ogün Kamacı

Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 65 Atakan Cangöz), Kenan Fakılı (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Emeka Eze (Dk. 85 Caner Osmanpaşa)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, Sinan Kurt, Oktay Aydin (Dk. 62 Adama Traore), Aytaç Kara (Dk. 76 Çekdar Orhan), Diaa Sabi'a, Andrade, Moreno

Goller: Dk. 33 Oğuz Gürbulak, Dk. 88 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 82 Moreno

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Aytaç Kara, Dk. 80 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.