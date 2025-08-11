Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, kendi evinde Amedspor'u ağırladı.Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Çorum FK 2-0 kazandı.Siyah-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 33. dakikada Oğuz Gürbulak ve 88. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti.Diyarbakır temsilcisinde Daniel Moreno, 82. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.Bu sonuçla birlikte Çorum FK, lige 3 puanla başlarken, Amedspor ise 0 puanda kaldı.Çorum ekibi, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'de Adana Demirspor'a konuk olurken, Amedspor ise 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21:30'de Erzurumspor'u kendi evinde ağırlayacakÇorum ŞehirÖmer Faruk Turtay, Cem Özbay, Ogün KamacıAhmet Said Kıvanç, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 65 Atakan Cangöz), Kenan Fakılı (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Emeka Eze (Dk. 85 Caner Osmanpaşa)Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, Sinan Kurt, Oktay Aydin (Dk. 62 Adama Traore), Aytaç Kara (Dk. 76 Çekdar Orhan), Diaa Sabi'a, Andrade, MorenoDk. 33 Oğuz Gürbulak, Dk. 88 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK): Dk. 82 MorenoDk. 45+3 Aytaç Kara, Dk. 80 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)