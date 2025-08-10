Kingsley Coman için geri sayım!

Bayern Münih forması giyen Kingley Coman, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor.Sky'da yer alan habere göre, Fransız yıldız, Al Nassr ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.Al Nassr ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak 29 yaşındaki futbolcu, senelik 20-25 milyon euro net ücret kazanacak.Coman için 30 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi göze alan Al Nassr, transfer için Bayern Münih ile temaslarına devam ediyor.Suudi Arabistan temsilcisi, Coman transferini yeni haftayla birlikte tamamlamak istiyor.Bayern Münih forması altında geçen 45 maçta süre bulan Coman, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.