10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Caner Erkin kırmızı kart gördü!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor'a konuk olan Sakaryaspor'da kaptan Caner Erkin, karşılaşmanın 55. dakikasında kırmızı kart gördü.

Caner Erkin kırmızı kart gördü!
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor, 17 Eylül Stadyumu'nda Bandırmaspor'a konuk oldu.

Sakaryaspor, 52. dakiakda Gael Kakuta ile ikinci golü buldu.

Hakem Alpaslan Şen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Sakaryaspor'un golünü iptal etti.

Sakaryaspor'a yaz transfer döneminde imza atan ve ilk resmi maçına kaptan olan çıkan Caner Erkin, hakemin iptal kararının ardından sert itirazları nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Sakaryaspor, 36. dakikada Gael Kakuta'nın attığı gol ile 1-0 önde kapatmıştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
