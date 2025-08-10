Caner Erkin kırmızı kart gördü!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor, 17 Eylül Stadyumu'nda Bandırmaspor'a konuk oldu.



Sakaryaspor, 52. dakiakda Gael Kakuta ile ikinci golü buldu.



Hakem Alpaslan Şen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Sakaryaspor'un golünü iptal etti.



Sakaryaspor'a yaz transfer döneminde imza atan ve ilk resmi maçına kaptan olan çıkan Caner Erkin, hakemin iptal kararının ardından sert itirazları nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Sakaryaspor, 36. dakikada Gael Kakuta'nın attığı gol ile 1-0 önde kapatmıştı.







