Mehmet Altıparmak: "Kararların tamamı rakip lehineydi"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Arca Çorum FK'ye 2-0 kaybettikleri maçta hakemin kötü bir performans sergilediğini savundu. İlk yarıda oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten Altıparmak, "Golü bulsaydık maç çok farklı olabilirdi" dedi.

calendar 11 Ağustos 2025 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise maçın hakeminin kötü bir performans sergilediğini savundu.

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını anlatan Altıparmak, "Oyunun geneline baktığımızda özellikle ilk yarı belki 2-0 önde içeriye girebilirdik. Maçın ilk 20 dakikalık bölümünde hem istediğimiz oyunu oynadık, hem de istediğimiz atakları yaptık. Belki golü atmış olsaydık çok daha farklı şeyler de olabilirdi." şeklinde konuştu.

Oyun anlamında istediklerini yaptıklarını ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:


"Deplasmanda bizim gibi şampiyonluğa oynayan rakibimize karşı aslında istediğimiz şeyleri yaptık ama golü atamadığınız zaman ister istemez rakip yavaş yavaş üzerinize geliyor. Bunda tabii hakemin de çok büyük etkisi var. Bugün çok kötü bir hakem performansı vardı bizim adımıza. Zaten Çorum FK için tabii ki iyi oldu çünkü bütün kararlarını onların lehine verdi. Ama bu bir bahane değil. Girdiğiniz zaman atacaksınız. Çorum FK girdiği pozisyonları değerlendirdi. Bizim kırmızı kart gören oyuncumuzun yaptığı pozisyonun aynısını Eze 5 kere yaptı. Rakipten çok kişi yaptı ama ne yazık ki onlara gereken ceza uygulanmadı."

Altıparmak, ligin devam ettiğini, Erzurumspor FK maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
