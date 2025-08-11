11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-032'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-031'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-051'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Metin İlhan: "İnşallah daha iyi olacağız"

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Pendikspor'da yardımcı antrenör Metin ilhan, karşılaşmayı değerlendirdi.

calendar 11 Ağustos 2025 01:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bodrumspor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı. 

Karşılaşma sonrası Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Süper Lig'den düşmüş bir takıma karşı oynadıklarına dikkati çeken İlhan, "Kadrosunu korumuş bir ekibe karşı oynadık. Çok iyi mücadele. Gönül isterdi ki buradan 3 puanla ayrılalım. Neticede Bodrum deplasmanında 1 puan gerçekten iyi. İnşallah bunu biraz daha taçlandıracağız. Önümüzdeki maçla alakalı da hazırlığımızı yapacağız. Çünkü süreç kısa cumartesi. İnşallah daha iyi olacağız. Çünkü iyi yoldayız. Özellikle ikinci yarı bunu takım halinde gördük." açıklamasını yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
