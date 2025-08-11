Metin İlhan: 'İnşallah daha iyi olacağız'

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bodrumspor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.



Karşılaşma sonrası Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.



Geçen sezon Süper Lig'den düşmüş bir takıma karşı oynadıklarına dikkati çeken İlhan, "Kadrosunu korumuş bir ekibe karşı oynadık. Çok iyi mücadele. Gönül isterdi ki buradan 3 puanla ayrılalım. Neticede Bodrum deplasmanında 1 puan gerçekten iyi. İnşallah bunu biraz daha taçlandıracağız. Önümüzdeki maçla alakalı da hazırlığımızı yapacağız. Çünkü süreç kısa cumartesi. İnşallah daha iyi olacağız. Çünkü iyi yoldayız. Özellikle ikinci yarı bunu takım halinde gördük." açıklamasını yaptı.



