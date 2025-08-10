Göztepe'den sonra Chelsea'den de ayrılıyor: David Fofana

NICE VE TOULOUSE DEVREDE

GÖZTEPE SERÜVENİ KISA SÜRDÜ

SEZON PERFORMANSI

Transfer döneminin en çok futbolcu alıp satan takımlarından Chelsea, Fildişili forvet David Fofana ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.L'équipe'in haberine göre Londra ekibi, oyuncu için tek seferde ödenecek bonservis talep ediyor.Fransa'dan Nice ve Toulouse, 21 yaşındaki golcüye ilgi gösteriyor. Nice, satın alma opsiyonuyla kiralama ve maaşın bir kısmını ödeme planı sunarken, Toulouse 4-5 milyon euro bonservis teklif etmeye hazır. Ancak maaş konusu Toulouse cephesinde sorun yaratıyor.Fofana, bu sezon başında katıldığı Göztepe'de kiralık oynarken şubat ayında sözleşmesi feshedildi. Süper Lig ekibi, sezon sonunda 23 milyon Euro bedelle oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahipti.David Fofana, Göztepe formasıyla Süper Lig'de 9 maça çıkarken 2 gol kaydetti.