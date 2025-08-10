10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Göztepe'den sonra Chelsea'den de ayrılıyor: David Fofana

Chelsea, geçtiğimiz sezonu Göztepe'de kiralık olarak geçiren David Datro Fofana'yı elinden çıkarmak istiyor.

calendar 10 Ağustos 2025 16:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Göztepe'den sonra Chelsea'den de ayrılıyor: David Fofana
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer döneminin en çok futbolcu alıp satan takımlarından Chelsea, Fildişili forvet David Fofana ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

L'équipe'in haberine göre Londra ekibi, oyuncu için tek seferde ödenecek bonservis talep ediyor.

NICE VE TOULOUSE DEVREDE


Fransa'dan Nice ve Toulouse, 21 yaşındaki golcüye ilgi gösteriyor. Nice, satın alma opsiyonuyla kiralama ve maaşın bir kısmını ödeme planı sunarken, Toulouse 4-5 milyon euro bonservis teklif etmeye hazır. Ancak maaş konusu Toulouse cephesinde sorun yaratıyor.

GÖZTEPE SERÜVENİ KISA SÜRDÜ

Fofana, bu sezon başında katıldığı Göztepe'de kiralık oynarken şubat ayında sözleşmesi feshedildi. Süper Lig ekibi, sezon sonunda 23 milyon Euro bedelle oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahipti.

SEZON PERFORMANSI

David Fofana, Göztepe formasıyla Süper Lig'de 9 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.