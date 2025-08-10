11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Kayserispor'dan rahat galibiyet!

Kayserispor, hazırlık maçında TFF 3. Lig ekibi Erciyes 38 FK'yı 3-0 mağlup etti.

calendar 10 Ağustos 2025 23:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kayserispor'dan rahat galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig ekibi Kayserispor, 3'üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK ile yaptığı hazırlık maçını 3-0'lık skorla kazandı.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma siyah-beyazlı ekibin Konferans Ligi'ndeki maçı nedeniyle ertelenen Kayserispor, hazırlık maçında 3'üncü Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK ile karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Bilal - Gökhan, Hosseini, Jung, Denswil, Carole, Opoku, Dorukhan, Mendes, Cardoso, Talha 11'iyle çıktı. Erciyes 38 FK ise sahada Burak - Eren, Muhammed, İsmail, Ahmet, Mehmet, Günay, Hüseyin, Tugay, Ethem, Ali 11'iyle yer aldı. Kayserispor mücadeleyi Cardoso'nun attığı gollerle 3-0 kazandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
