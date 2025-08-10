Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.



Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Malcom Bokele, 90+3. dakikada Emersonn ve 90+6. dakikada Anthony Dennis kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Göztepe, yeni sezona 3 puanla başladı. Çaykur Rizespor ise puanla tanışamadı.



Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)











Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti.4. dakikada, Mihaila'nın sağ kanattan derinlemesine pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Sowe'ye, kaleci Lis geçit vermedi.11. dakikada, Papanikolaou'nun derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda kaleci Lis, topu uzaklaştırdı.35. dakikada, Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa Janderson'un kafa vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat kaleye yönelen topu kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.54. dakikada ev sahibi takımın atağında Olawoyin'in ceza sahasındaki şutunu kaleci Lis kurtardı.66. dakikada Göztepe'nin geliştirdiği atakta Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içinde yerden pasında Cherni'nin şutu auta çıktı.Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.Çaykur DidiMehmet Türkmen, Anıl Usta, Abdullah Uğur SarıErdem Canpolat, Hojer, Samet Akaydın, Mocsi (Dk. 81 Alikulov), Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Laçi (Dk. 67 Varesanovic), Papanikolaou (Dk. 59 Zeqiri), Mihaila (Dk. 59 Halil İbrahim Dervişoğlu), Olawoyin, SoweLis, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Taha Altıkardeş (Dk. 46 Santos), Cherni, Rhaldney, Miroshi (Dk. 46 Dennis), Olaitan (Dk. 82 Furkan Bayır), Juan (Dk. 81 Sabra), Janderson (Dk. 73 Emersonn)Dk. 52 Bokele Dk. 90+3 Emersonn, 90+6 Dennis (Göztepe)Dk. 23 Bokele (Göztepe), Dk. 45+2 Papanikolaou 90+5 Alikulov (Çaykur Rizespor)