Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Malcom Bokele, 90+3. dakikada Emersonn ve 90+6. dakikada Anthony Dennis kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Göztepe, yeni sezona 3 puanla başladı. Çaykur Rizespor ise puanla tanışamadı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada, Mihaila'nın sağ kanattan derinlemesine pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Sowe'ye, kaleci Lis geçit vermedi.
11. dakikada, Papanikolaou'nun derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda kaleci Lis, topu uzaklaştırdı.
35. dakikada, Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa Janderson'un kafa vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat kaleye yönelen topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Janderson'un ceza sahası içerisinde ortasında Bokele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
54. dakikada ev sahibi takımın atağında Olawoyin'in ceza sahasındaki şutunu kaleci Lis kurtardı.
66. dakikada Göztepe'nin geliştirdiği atakta Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içinde yerden pasında Cherni'nin şutu auta çıktı.
90+3. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Rhaldney'in ceza sahası içerisinde yerden pasında topla buluşan Emersonn, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
90+6 dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Emersonn'un pasında kale sahası önünde topla buluşan Dennis topu ağlara gönderdi: 0-3.
Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat : Çaykur Didi
Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Abdullah Uğur Sarı
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Hojer, Samet Akaydın, Mocsi (Dk. 81 Alikulov), Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Laçi (Dk. 67 Varesanovic), Papanikolaou (Dk. 59 Zeqiri), Mihaila (Dk. 59 Halil İbrahim Dervişoğlu), Olawoyin, Sowe
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Taha Altıkardeş (Dk. 46 Santos), Cherni, Rhaldney, Miroshi (Dk. 46 Dennis), Olaitan (Dk. 82 Furkan Bayır), Juan (Dk. 81 Sabra), Janderson (Dk. 73 Emersonn)
Goller: Dk. 52 Bokele Dk. 90+3 Emersonn, 90+6 Dennis (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 23 Bokele (Göztepe), Dk. 45+2 Papanikolaou 90+5 Alikulov (Çaykur Rizespor)
