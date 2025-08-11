11 Ağustos
Galatasaray'dan KAP: Alvaro Morata

Galatasaray, Alvaro Morata'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Milan, bu fesih için Galatasaray'a 5 milyon Euro ödeme yapacak.

11 Ağustos 2025 00:59
Haber: Sporx.com
Galatasaray'dan KAP: Alvaro Morata
Galatasaray, 32 yaşındaki santrfor oyuncusu Alvaro Morata'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

5 MİLYON EURO ÖDEME

Milan, Galatasaray'a 5 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. İspanyol futbolcu, 651 bin euro tutarındaki alacaklarından da feragat etti.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Alvaro Morata'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Morata'nın, İtalya Serie A ekiplerinden Como 1907'ye transfer olması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan İspanyol golcü, 7 gol, 3 asist kaydetti.

 

