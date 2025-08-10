10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-118'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-016'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-017'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-074'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya yükseldik

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Estonya'yı 94-55 yenerek gruptan lider çıktı.

calendar 10 Ağustos 2025 17:45
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya yükseldik
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Estonya'yı 94-55 yenerek gruptan lider çıktı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Olimpik Salon'da oynanan müsabakaya milliler, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşlisiyle başladı.

Mücadelenin ilk periyodu 22-22'lik eşitlikle tamamlanırken, milliler ikinci çeyreği 42-39 önde tamamladı.


İkinci yarıda gerek savunmada gerekse de hücumda çok etkili olan ay-yıldızlılar, bu çeyrekte 30 sayı üretirken potasında ise 6 sayı gördü: 72-45.

Son çeyrekte farkı daha da açan milliler, parkeden 94-55'lik galibiyetle ayrılarak gruptaki üçüncü maçını da kazandı.

Milli takımda Ömer Kutluay 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Demir Öztürk 15, Darius Karutasu 12, Kaan Belgutay 10, Ömer Alp Elitaş 11 ve Ömer Yusuf Şık 13 sayıyla çift hanelere çıkan isimler oldu.

Millilerin son 16 turundaki rakibi Finlandiya-İsviçre maçının ardından belirlenecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
