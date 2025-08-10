10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-120'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-018'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-019'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-075'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Bandırma'da puanlar dağıtıldı!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, evinde ağırladığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bandırma'da puanlar dağıtıldı!
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, Sakaryaspor'u kendi evinde konuk etti.

17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Sakaryaspor'un golünü 36. dakikada Gael Kakuta kaydederken, Bandırmaspor'un golünü ise 75. dakikada Wilson Samake attı.

Sakaryaspor'un kaptanı Caner Erkin, 52. dakikada Gael Kakuta'nın attığı golün VAR tarafından iptal edilmesinden dolayı yoğun itiraz gösterdi ve maçın hakemi Alpaslan Şen tarafından kırmızı kart görerek 56. dakikada oyun dışı kaldı.


Bu sonuçla birlikte iki takımda, yeni sezona 1 puanla başladı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Ndongala, Bacuna (Dk. 90+8 Faruk Can Genç), Topalli (Dk. 60 Messaoudi), Samake

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Burak Altıparmak, Kobiljar (Dk. 69 Akuazaoku), Kakuta (Dk. 81 Kabov), Emre Demir (Dk. 61 Doğukan Tuzcu), Burak Çoban (Dk. 81 Eren Erdoğan), Zwolinski

Sarı kartlar: Dk. 10 Zwolinski, Dk. 35 Sadık Çiftpınar, Dk. 60 Kobiljar, Dk. 90+6 Doğukan Tuzcu (Sakaryaspor), Dk. 60 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
