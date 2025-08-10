10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-081'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Community Shield draması: Şampiyon Crystal Palace!

Geçtiğimiz sezonun FA Cup galibi Crystal Palace, normal süresi 2-2 biten maçta Premier Lig şampiyonu Liverpool'u Community Shield finalinde penaltılarda 3-2 yendi ve kupayı müzesine götürdü.

Community Shield draması: Şampiyon Crystal Palace!
İngiltere'de geçtiğimiz sezonun Premier Lig şampiyonu Liverpool ile FA Cup'ı müzesine götüren Crystal Palace, Community Shield finalinde karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan final müsabakasında Liverpool ve Crystal Palace, maçın normal süreside 2-2 berabere kaldı. Uzatma devreleri oynanmadan penaltılara gidilen maçta Community Shield'in sahibi oldu.

Maç hızlı başladı ve Liverpool'un yeni transferi Hugo Ekitike, bir diğer yeni transfer Florian Wirtz'in asistinde 4. Dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.



Crystal Palace 17. Dakikada Fransız santrfor Jean-Philippe Mateta'nın penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.

Liverpool'un yeni transferleri maça damga vurdu… Kırmızılar, rakibinin golünden sadece dört dakika sonra 21. Dakikada Jeremie Frimpong ile tekrar öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Liverpool soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Crystal Palace, geç de olsa golü buldu ve 77. Dakikada Ismaila Sarr ile skoru eşitledi.

Maçın normal süresinde başka gol sesi 2-2 bitti.

Community Shield formatı gereği 15'er dakikalık uzatma devreleri oynanmadı ve direkt penaltılara gidildi.

Penaltılarda Liverpool'u 3-2 mağlup eden Crystal Palace tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
