11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Girona, Axel Witsel ile anlaştı!

Girona, bonservisini elinde bulunduran Axel Witsel ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

calendar 10 Ağustos 2025 23:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Girona, Axel Witsel ile anlaştı!
Kadro planlamasını sürdüren LA Liga ekiplerinden Girona, orta sahaya önemli bir hamle yaptı.

Sacha Tavolieri'nin edindiği bilgilere göre; İspanyol ekibi, Atletico Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisini elinde bulunduran Axel Witsel ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

36 yaşındaki Belçkalı oyuncu, LA Liga'da kalabilmek için Udinese'den gelen teklifi reddetti.

Atletico Madrid kariyerinde 116 maça çıkan Witsel, 3 gol attı ve 2 gol pası verdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
