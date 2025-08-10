Girona, Axel Witsel ile anlaştı!

Kadro planlamasını sürdüren LA Liga ekiplerinden Girona, orta sahaya önemli bir hamle yaptı.
Sacha Tavolieri'nin edindiği bilgilere göre; İspanyol ekibi, Atletico Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisini elinde bulunduran Axel Witsel ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
36 yaşındaki Belçkalı oyuncu, LA Liga'da kalabilmek için Udinese'den gelen teklifi reddetti.
Atletico Madrid kariyerinde 116 maça çıkan Witsel, 3 gol attı ve 2 gol pası verdi.