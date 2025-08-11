11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-032'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-031'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-051'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Ronaldo'nun golleri Al Nassr'a yeterli olmadı!

Hazırlık maçında Cristiano Ronaldo'nun iki golle öne çıkmasına rağmen, Al Nassr deplasmanda Almeria'ya 3-2 yenildi. İspanyol ekibi, Embarba'nın iki golüyle geri dönerek galibiyete ulaştı.

calendar 11 Ağustos 2025 00:06
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Ronaldo'nun golleri Al Nassr'a yeterli olmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun 2 golüne rağmen, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, hazırlık maçında İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya 3-2 yenildi.

Almeria'nın Akdeniz Oyunları Stadı'nda oynanan karşılaşmada, İspanyol ekip 6. dakikada Sergio Arribas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun 17. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve 39. dakikadaki penaltı golüyle de 2-1 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde kontrolü ele geçiren Almeria, Adrian Embarba Blazquez'in 43 ve 61. dakikalarda attığı gollerle müsabakayı 3-2 kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
