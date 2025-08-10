10 Ağustos
Lille, Berke Özer'i istiyor!

Lille, Eyüpspor'dan Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor.

Lille, Berke Özer'i istiyor!
Lucas Chevalier'i 40 milyon euro bonservisle Paris Saint-Germain'e gönderen Lille, yeni kaleci arayışlarına yöneldi.

Fransız temsilcisi, yeni kalecisi için gözünü Türkiye'ye çevirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Lille, Eyüpspor'dan milli file bekçisi Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp, Berke Özer'in transferi için görüşmelere başladı.

AVRUPA YANITI


Berke Özer, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Berke Özer hangi ligi kendisine yakın olarak görüyor, hangi ligde kalecilik yapmak istiyor?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:

"Şu anda olduğum yerden çok mutluyum. Ama tabii ki Avrupa'da yaşama ve futbol oynama hayalim var. Belçika'da oynadım. O kültürün yeniden içerisinde olmak istiyorum. Benim elimde olmayan şeyler de var. Kulübün de menfaatine uygun bir şey olursa Avrupa'nın beş büyük liginde oynamak isterim. Ama bir kaleci, futbolcu için şu anda dünyada en büyük lig olarak İngiltere'yi söyleyebilirim."

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki file bekçisinin Eyüpspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

