Fenerbahçe'de Zinchenko gündemi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arsenal'in Ukraynalı bekini gündemine aldı.
GÜNDEM ZINCHENKO
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Londra ekibinde forma giyen 28 yaşındaki Oleksandr Zinchenko'nun durumunu sordu.
GÖRÜŞME YAPILDI
Haberin detayına göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile görüşme gerçekleştirdi.
"KOLAYLIK SAĞLARIZ"
Londra ekibinin, Zinchenko için beklentilerinin 15 milyon Euro olduğunu söylediğini fakat "Zinchenko ile anlaşırsanız kolaylık sağlarız" mesajını da verdiği bildirildi.
Devin Özek'in, Oleksandr Zinchenko ile görüştüğünü ve Jose Mourinho'nun kendisini istediğini oyuncuya ilettiğini açıkladı.
SÖZLEŞMESİNİN SON YILI
Sözleşmesinin son yılına giren Oleksandr Zinchenko'nun 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
GÜNDEM ZINCHENKO
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Londra ekibinde forma giyen 28 yaşındaki Oleksandr Zinchenko'nun durumunu sordu.
GÖRÜŞME YAPILDI
Haberin detayına göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile görüşme gerçekleştirdi.
"KOLAYLIK SAĞLARIZ"
Londra ekibinin, Zinchenko için beklentilerinin 15 milyon Euro olduğunu söylediğini fakat "Zinchenko ile anlaşırsanız kolaylık sağlarız" mesajını da verdiği bildirildi.
Devin Özek'in, Oleksandr Zinchenko ile görüştüğünü ve Jose Mourinho'nun kendisini istediğini oyuncuya ilettiğini açıkladı.
SÖZLEŞMESİNİN SON YILI
Sözleşmesinin son yılına giren Oleksandr Zinchenko'nun 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.