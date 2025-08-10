10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-228'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-026'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-027'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-084'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Fenerbahçe'de Zinchenko gündemi!

Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Oleksandr Zincheko'nun durumunu sordu. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Devin Özek, Ukraynalı oyuncu için Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile görüşme gerçekleştirdi.

calendar 10 Ağustos 2025 21:46 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 21:53
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Zinchenko gündemi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arsenal'in Ukraynalı bekini gündemine aldı.

GÜNDEM ZINCHENKO

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Londra ekibinde forma giyen 28 yaşındaki Oleksandr Zinchenko'nun durumunu sordu.

GÖRÜŞME YAPILDI

Haberin detayına göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile görüşme gerçekleştirdi.

"KOLAYLIK SAĞLARIZ"

Londra ekibinin, Zinchenko için beklentilerinin 15 milyon Euro olduğunu söylediğini fakat "Zinchenko ile anlaşırsanız kolaylık sağlarız" mesajını da verdiği bildirildi.

Devin Özek'in, Oleksandr Zinchenko ile görüştüğünü ve Jose Mourinho'nun kendisini istediğini oyuncuya ilettiğini açıkladı.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILI

Sözleşmesinin son yılına giren Oleksandr Zinchenko'nun 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. 


 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
