11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Jadon Sancho'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı!

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Jadon Sancho'nun geleceğine dair kararını verdiği öne sürüldü.

calendar 10 Ağustos 2025 23:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile anılan Jadon Sancho hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İngiliz yıldızın, siyah-beyazlıların teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, 25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın transfer teklifine 'hayır' cevabını verdi.

JUVENTUS'U BEKLİYOR


Sancho için Roma'nın da devreye girdiği ifade edilirken, yıldız ismin şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çevirdiği ve Juventus'un hamlesini beklemeyi tercih ettiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK

Bonservisi Manchester United'da bulunan Sancho'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Tecrübeli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.  

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
