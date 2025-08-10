Futbol kulüplerinden deprem sonrası geçmiş olsun mesajları

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Geçmiş olsun #Balıkesir



— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2025

Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 10, 2025

Merkez üssü Balıkesir olan depremin can kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem



— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 10, 2025

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz.



— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) August 10, 2025

Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 10, 2025

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/ii8dt1mZMj



— Sivasspor (@Sivasspor) August 10, 2025

Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/rhoHceo56N



— Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 10, 2025

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde pek çok şehirde hissedildi.AFAD, depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden birçok kulüp, deprem sonrası sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları yayınlayarak bölge halkına desteklerini iletti.