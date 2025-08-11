11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Bisiklette Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları Karaman'da tamamlandı

Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Karaman'da 27 ilden 435 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Üç gün süren organizasyon, kriteryum yarışlarıyla sona ererken, Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileri Karaman'da daha fazla yarış düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

calendar 11 Ağustos 2025 00:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, 435 sporcunun katılımıyla Karaman'da tamamlandı.

Organizasyonun son gününde, 13-15-17-19 yaş erkek ve kadın, elit kadınlar ve master erkekler kategorilerinde kriteryum yarışları gerçekleştirildi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda start alan bisikletçiler, kent merkezinde trafiğe kapatılan 2 bin 400 metrelik parkurda mücadele etti.


Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, gazetecilere, kentte 27 ilden sporcuların katılımıyla 3 gün süren güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fırat, ilerleyen süreçte Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Karaman'da daha fazla yarış gerçekleştirmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Organizasyon çok güzel geçti. Sporcular, antrenörler ve kulüplerimiz çok güzel ağırlandı. Kentte yol yarışlarının dışında dağ bisikleti alanında da yarışlar yapılması noktasında görüşmelerimiz oldu. Karaman'da gördüğümüz ilgi ve alaka için Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve kurumlara teşekkür ediyorum."

Etkinlik, müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaların takdim edilmesiyle son buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
