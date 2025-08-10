11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-030'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-029'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-050'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Vanspor FK geri döndü ve 3 puanı kaptı!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Vanspor, konuk olduğu Boluspor'u 3-2 mağlup etti.

Trendyol 1.Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ligin yeni ekibi Vanspor FK, 3-2 kazanmayı başardı.

Van ekibinin gollerini 42. dakikada Naby Oulare (K.K), 79. dakika Anestis Vlachomitros ve 90. dakikada Jefferson kaydetti.

Ev sahibi Boluspor'un gollerini ise 6. dakikada Doğan Can Davas ve 21. dakikada Ibrahim Rasheed kaydetti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Egemen Artun, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz


Boluspor: Muhammet Özkan, Ömürcan Artan, Oulare (Dk. 43 Ensar Bilir), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lico, Balbudia, Barış Alıcı, Doğan Can Davas (Dk. 86 Buğra Çağıran), Rasheed (Dk. 78 Boakye), Hasani

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl, Erdi Dikmen, Muhammet Çavuşoğlu, Erdem Seçgin, Mert Çölgeçen (Dk. 65 Jefferson), Regis, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Sebahattin Destici), Traore (Dk. 85 Mehmet Özcan), Vlachomitros (Dk. 90+4 Memet Manış), Batuhan Kör (Dk. 65 Cedric)

Goller: Dk. 6 Doğan Can Davas, Dk. 21 Rasheed (Boluspor), Dk. 41 Oulare (Kendi kalesine), Dk. 79 Vlachomitros, Dk. 90+1 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Vlachomitros (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 32 Oulare (Boluspor)

