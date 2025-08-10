10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-227'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-025'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-026'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-083'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Dennis Man, PSV yolcusu!

Parma'nın Rumen yıldızı Dennis Man, 8,5 milyon euro karşılığında PSV ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

10 Ağustos 2025 16:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dennis Man, PSV yolcusu!
Parma'nın Rumen yıldızı Dennis Man, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a transfer oluyor.

Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, İtalya'dan ayrılarak yeni kulübüne katılmak üzere yola çıkıyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Oyuncunun menajeri Beppe Riso, transferdeki son bürokratik detayların tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Man, yarın Eindhoven'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

8.5 MİLYON EURO GELİR

Parma, bu transferden 8,5 milyon euro gelir elde edecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Parma ile 34 maçta boy gösteren Rumen oyuncu, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi. [Tuttomercato]

