Dennis Man, PSV yolcusu!

Parma'nın Rumen yıldızı Dennis Man, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a transfer oluyor.



Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, İtalya'dan ayrılarak yeni kulübüne katılmak üzere yola çıkıyor.



4 YILLIK SÖZLEŞME



Oyuncunun menajeri Beppe Riso, transferdeki son bürokratik detayların tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Man, yarın Eindhoven'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



8.5 MİLYON EURO GELİR



Parma, bu transferden 8,5 milyon euro gelir elde edecek.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Parma ile 34 maçta boy gösteren Rumen oyuncu, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi. [Tuttomercato]



